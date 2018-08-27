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55 saat suda kaldı, elleri bu hale geldi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 08:01 | Son Güncelleme

2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olan Maarten van der Weijden, küçük şansına rağmen kanseri yendi. Mucize kurtuluşun ardındansa kanser araştırması için fon toplamak için kulaç atmaya karar verdi.

Fonu toplayabilmek için yaklaşık 200 kilometre yüzmeyi planlayan Maarten van der Weijden, tam 55 saat suda kaldı. başarısının yanında sudan çıktığında elleri ve ayaklarındaki değişimle de dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Maarten van der Weijden, hedeflediği kilometreye ulaşamadı ama bakın ne kadar bağış topladı...

163 km için 55 saat suda kalan yüzücünün elleri bu hale geldi

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Maarten van der Weijden'in genç yaşlardan beri yüzme yeteneğinin olduğu biliniyordu. Ancak, kariyeri daha başlamadan bitmişti.
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Doktorlar lösemiden kurtulabilmesi için Weijder'in çok küçük bir şansı olduğunu söylese de genç yüzücü kanseri yendi.
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2 yıl sonra tekrar yüzmeye başlayan Weijden, kanser araştırmaları fonu için 163 kilometre için 55 saat yüzerek, 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.
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Maarten van der Weijden, öleceğine inanmayarak, adeta ölüme meydan okudu.
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Esnek yüzücü kanseri yenmekle kalmadı, kanser tanısı konduktan sadece 2 yıl sonra tekrar yüzmeye başladı.
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2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olarak kariyerini daha da ileriye taşıdı.
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Weijden, yakın zamanda Hollanda'da kanser araştırması için fon toplamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katıldı. Yaklaşık 200 kilometre yüzdü.
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Yüzmenin 3 gün sürmesi planlandı. Bununla birlikte, Maarten van der Weijden yüzdükçe hastalandı. Su, onun devam etmesi için çok kirliydi.
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55 saat içinde 163 kilometreyi yüzmeyi başardı ve 200 kilometrelik hedefine ulaşamamasına rağmen, bağış toplama kampanyası için çok büyük bir başarı elde etti. 4 milyon dolardan fazla bir bağış topladı.
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Anahtar Kelimeler:
yüzme kanser Maarten van der Weijden

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