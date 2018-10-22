HABER

55 TL için öldüresiye dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de C.G.'yi (41) öldüresiye dövüp 55 TL'sini gasbettiği iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü, tutuklandı.

55 TL için öldüresiye dövdüler

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de C.G.'yi (41) öldüresiye dövüp 55 TL'sini gasbettiği iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü, tutuklandı.
Olay, 14 Ekim'de merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Parkı yakınlarında saat 01.45'te meydana geldi. Bisikleti ile evine giden C.G., iddiaya göre kendisini durduran 4 kişi tarafından sürüklenerek parka götürüldü. Dakikalarca darbettikleri C.G.'nin 55 TL'sini alarak kaçan zanlıların kimlikleri güvenlik kameralarının incelenmesi ile belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına alınan şüpheliler Ş.Ö., C.T., S.A. ve H.E.K. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden Ş.Ö., S.A. ve H.E.K.'yi tutuklarken, C.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREn güzel sütlaç tarifleriEn güzel sütlaç tarifleri
Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...
Hırsızlık şüphelileri, kiralık otomobille kaza yapınca yakalandıHırsızlık şüphelileri, kiralık otomobille kaza yapınca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.