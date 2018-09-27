55. Ulusal Yarışma Film Seçkisi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Sineması'nda düzenlenecek "55. Ulusal Yarışma"nın film seçkisi açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasında farklı yönelimleri temsil eden 7 yapımın seyirciyle buluşacağı yarışmada, belgesel ve kurmaca filmler de yer alıyor.

Yarışma'da, Hüseyin Karabey'in Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarladığı "İçerdekiler", Tayfun Pirselimoğlu'nun alegorik distopya hikayesi "Yol Kenarı", Ali Kemal Çınar'ın ne Kürtçe'yi ne de Türkçe'yi konuşup anlayabilen Osman'ın öyküsünü anlattığı "Di Navbere De / Arada", Mehmet Ali Konar'ın 1990'lı yılların atmosferinde büyüyen Mirza'nın hikayesini ele aldığı "Hewno Bereng / Renksiz Rüya", Tarık Aktaş'ın ilk filmi "Nebula", Rojda Akbayır'ın ailesi ile yüzleşmek ve babasıyla hesaplaşmak için çıktığı yolculuğu ele alan belgeseli "Parçalar" ile Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalı "Sibel" filmi gösterilecek.

"2. Antalya Festivali"nde ödüle değer görülen Türk sinema tarihinde de kendine önemli yer kazanan Atıf Yılmaz imzalı "Keşanlı Ali Destanı", yarışmanın açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşacak.