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55. Uluslararası Antalya Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Bu yıl 55'incisi düzenlenen festival, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "2002'de 9 yerli film çekilmiş, geçen sene 148 yerli film çekildi. Festivalin sektöre katkısı çok büyük"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve yabancı aktörler, Cam Piramit'teki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 55 yıldır devam eden güzel bir gelenek olduğunu, dünyanın sayılı film festivallerinden birisi olduğunu söyledi.

Kendini ispat etmiş bir festival olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'deki film sektörünün gelişmesine de katkısı çok büyük. 2002'de 9 yerli film çekilmiş, geçen sene 148 yerli film çekildi. Sektöre katkısı çok büyük. İlk yıllarda 2 milyon seyirci varken, şimdi 40 milyon seyircisi var. Türkiye’ye gelmesini hedeflediğimiz turist sayısı kadar yüksek. Çok başarılı bir organizasyon. 'Şov başlasın' diyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sonuçları heyecanla bekleyeceğini ifade etti.

- "Yaratıcılarla bir arada olmak güzel"

Bosnalı sinema oyuncusu Alma Terziç de her şeyin muhteşem olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyım. Harika bir organizasyon. Yaratıcılarla yetenekli insanlarla bir arada olmak güzel. Herkese iyi şanslar diliyorum." dedi.

Oyuncu Şahnaz Çakıralp, festivalin önemli olduğunu, iyi organize edildiğini söyledi.

Antalya'yı cennete benzettiğini anlatan Çakıralp, sanatçılarla sanatseverlerin bir araya geldiğini bildirdi.

Mehmet Ali Erbil de festivale ilk kez katıldığını, sinema alanında ödül almak için değil, selam vermek için geldiğini kaydetti.

Fadik Sevin Atasoy da festivalin artık evi olduğunu, her aşamada görev aldığını ifade etti.

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