55. Uluslararası Antalya Film Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve yabancı aktörler, Cam Piramit'teki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile yürüyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 55 yıldır devam eden güzel bir gelenek olduğunu, dünyanın sayılı film festivallerinden birisi olduğunu söyledi.

Kendini ispat etmiş bir festival olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'deki film sektörünün gelişmesine de katkısı çok büyük. 2002'de 9 yerli film çekilmiş, geçen sene 148 yerli film çekildi. Sektöre katkısı çok büyük. İlk yıllarda 2 milyon seyirci varken, şimdi 40 milyon seyircisi var. Türkiye’ye gelmesini hedeflediğimiz turist sayısı kadar yüksek. Çok başarılı bir organizasyon. 'Şov başlasın' diyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sonuçları heyecanla bekleyeceğini ifade etti.