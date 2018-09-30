Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Film Forum'un Türkiye'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketi olduğunu söyleyerek, "Bir gün Oscar'lık bir filmin bir köşesinde Antalya Film Forum'un bir imzası neden olmasın?" dedi.

Ortak yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenleri teşvik ederek Türkiye'de üretilen projelerin uluslararası platformlarda görünürlüğünü ve dolaşımını arttırmayı amaçlayan bir ortak yapım ve proje geliştirme marketi olan ve 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'un açılış töreni, Hotel Su'da gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya Film Forum'un bu yıl 5'incisini düzenlediklerini hatırlattı.

Geride kalan 4 yıllık süreçte sinema sektörünün buluşma noktası haline gelen Antalya Film Forum'da sinemacıları bir araya getirmekten gurur duyduklarını söyleyen Türel, forumun sinemada yeni bir kuşağın oluşumunda da önemli bir katkı sağlandığını belirtti.