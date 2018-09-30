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55. Uluslararası Antalya Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum başladı - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: "Antalya Film Forum'un da Türkiye'ye önemli eserler kazandıracağından şüphemiz yok. Bir gün Oscar'lık bir filmin bir köşesinde Antalya Film Forum'un bir imzası neden olmasın?"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Film Forum'un Türkiye'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketi olduğunu söyleyerek, "Bir gün Oscar'lık bir filmin bir köşesinde Antalya Film Forum'un bir imzası neden olmasın?" dedi.

Ortak yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenleri teşvik ederek Türkiye'de üretilen projelerin uluslararası platformlarda görünürlüğünü ve dolaşımını arttırmayı amaçlayan bir ortak yapım ve proje geliştirme marketi olan ve 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'un açılış töreni, Hotel Su'da gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya Film Forum'un bu yıl 5'incisini düzenlediklerini hatırlattı.

Geride kalan 4 yıllık süreçte sinema sektörünün buluşma noktası haline gelen Antalya Film Forum'da sinemacıları bir araya getirmekten gurur duyduklarını söyleyen Türel, forumun sinemada yeni bir kuşağın oluşumunda da önemli bir katkı sağlandığını belirtti.

Türel, forumun, uluslararası arenada seslerini duyurabilmesi için yapım aşamasındaki filmlere maddi, manevi desteğin ve profesyonellerle bir araya gelmenin önemini gösterdiğini kaydetti.

Türel, "Antalya Film Forum, Türkiye'den çıkacak projeleri dünyadaki profesyonellere tanıtmak, sinemacıları teşvik etmek için oluşturulmuş bir proje geliştirme marketidir. 6 platform ile yapım aşamasındaki uzun ve kısa metraj film projelerini desteklemeye devam ediyor. Paneller, atölyeler, bire bir görüşmeler gibi etkinlikler ile öğretici bir platform oluşturuyor." dedi.

Etkileşimin bu yıl da artarak devam etmesinin en büyük dilekleri olduğunu dile getiren Türel, "55'inci yılında da Türkiye'nin gözbebeği olan festivalden herkesin mutlu ayrılması en büyük dileğimiz. Antalya Film Forum'un da Türkiye'ye önemli eserler kazandıracağından şüphemiz yok. Biz hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bir gün Oscar'lık bir filmin bir köşesinde Antalya Film Forum'un bir imzası neden olmasın?" diye konuştu.

Açılışta konuşan Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan da katılımcılara Antalya Film Forum içeriği, etkinlikte yer alacak projeler ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Antalya Film Forum'da yaklaşık 200 başvuru arasından seçilen 50 projenin sunumunun yapılacağı ve söz konusu projelerin "uzun metraj kurgu, belgesel ve kısa film" alanlarında değerlendirilerek ödüllendirileceği bildirildi.

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