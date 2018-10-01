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55. Uluslararası Antalya Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

Festival kapsamında "Sezen Sokakta" belgeselinin gösterimi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, "Sezen Sokakta" belgesinin gösterimi yapıldı.

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı, senaryosunu müzisyen Erkan Güleryüz'ün yazdığı "Sezen Sokakta" belgeselinin gösterimi, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çekilen belgeselde halen sokakta sanatını icra eden müzisyenler, kariyerinin bir kısmında yolu sokaktan geçen müzisyenler ve Sezen Sokak'ta sokağa çıkan profesyonel müzisyenler yer aldı. Belgeselde Sezen Aksu'ya ait 10 şarkı seslendirildi.

Konser, İstiklal Caddesi'nde darbukasıyla müzik yapan 13 yaşındaki Sercan Gider'in solo performansıyla başladı.

Erkan Güleryüz ile belgeselde yer alan sokak sanatçıları Ateş Band, Kuan, Alper Kargın Flamenco Dörtlüsü, Fransız müzisyen Elenonore Fourniau ve Vapurdaki Kız, konserde "Belalım, Vazgeçtim, Onu Alma Beni Al, İkinci Bahar, Geri Dön, Yanmışım Ben" gibi Sezen Aksu klasiklerini seslendirdi. Gencer Savaş Bandosu ise şovlarıyla etkinlikte yerini aldı.

Hazırlıklarına yaklaşık yaklaşık 1,5 sene önce başlanan "Sezen Sokakta" belgeselinin çekimleri, Sümela Manastırı'ndan Kapadokya'ya, Beyoğlu'ndan Eskişehir'e Türkiye'nin birçok farklı noktasında, son çekimleri de Sezen Aksu'nun evinin de bulunduğu Kanlıca'da gerçekleştirildi.

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55. Uluslararası Antalya Film Festivali Antalya Sezen Sokakta belgeseli

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