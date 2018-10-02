55. Uluslararası Antalya Film Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, "Üç Yüz" adlı yarışma filminin gösterimi yapıldı.
Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı film, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık bir saat 40 dakika süren filmin sonunda görüntü yönetmeni Amin Jafari ile eşi oyuncu Behnaz Jafari, izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Behnaz Jafari, filmde kendi hayatını oynadığını bildirdi.
Gerçek hayatını beyaz perdeye taşımakta zorlandığını vurgulayan Jafari, bir oyuncunun rol yapmasının kolay, kendi hayatını oynamasının ise daha zor olduğunu dile getirdi.
Filmde profesyonel oyuncunun sadece kendisi olduğunu dile getiren Jafari, diğer oyuncuların da yönetmen Panahi'nin teknikleriyle başarılı bir iş çıkardıklarını kaydetti.
Daha önceden tanıştıkları Jafar Panahi'nin kendilerine senaryoyu göndererek, nasıl bulduklarını sorduğunu anlatan Amin Jafari, "Senaryoyu okuyunca etkilendik ve filme biz de dahil olduk." ifadesini kullandı.
Filmi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel ile sinema severler izledi.
- Filmin konusu
Gerçeğin ve kurmacanın bir arada olduğu "Üç Yüz" adlı film, ailesi tarafından drama okuluna yollanmayan genç bir kızın çağrısıyla başlıyor. Kızdan gelen bir video üzerine, Panahi ve oyuncu Behnaz Jafari soruna çözüm bulabilmek için bir yolculuğa çıkıyorlar.
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