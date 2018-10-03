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55. Uluslararası Antalya Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

Festival kapsamında, "Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması"nda dereceye giren filmlerin gösterimi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, "Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması"nda dereceye giren filmlerin gösterimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Sanat Direktörü Mike Downey'in ev sahipliğinde düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde, değerler eğitimi kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen "Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması"nda dereceye giren "Akana" kısa filmi ile önceki yılların birincileri, "Yem", "Mavi ve Siyah", "Gri Düş", "Bakış Açısı" ve "Sinyal Yok" kısa filmlerinin gösterimi, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda yapıldı.

Veli, öğrenci, öğretmen ve izleyicilerin katıldığı gösterimde, çocukların derece elde ettiği filmler seyirciyle buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi öğretmeni Nesrin Hülür, burada yaptığı konuşmada, 6 yıldır çocukları geleceğe hazırlamak için film yarışması düzenlediklerini söyledi.

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55. Uluslararası Antalya Film Festivali genç çınarlar

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