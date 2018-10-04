55. Uluslararası Antalya Film Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, "Ayka" adlı yarışma filminin gösterimi yapıldı.
Sergey Dvortsevoy imzalı film, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) Perge Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.
Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü alan ve filmde "Ayka" rolünü üstlenen Samal Yeslyamova, yaklaşık bir saat 40 dakika süren filmin sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Dvortsevoy'un çocuklarını memleketlerine bırakıp, Moskova'da göçmen olarak yaşamak zorunda kalan kadınlardan etkilenerek bu filmi yapma kararı aldığını dile getiren Yeslyamova, filmde kendisinin de böyle bir kadını yansıttığını kaydetti.
Kendisinin anne olmadığını, bu açıdan çocuklarından ayrı kalan kadınların yaşadıklarını anlamak, beyaz perdeye taşıyabilmek için annelerden destek aldığını anlatan Yeslyamova, "Sık sık anne olmuş insanlarla bir araya geldim, onlara 'Çocuklarınızdan ayrı kalsanız ne yaparsınız, neler yaşarsınız?' diye sorular yönelttim. Onların tecrübelerinden faydalandım." dedi.
Film çekimleri boyunca çok fazla Kırgızistan'dan gelen kadınla çalıştığını aktaran Yeslyamova, "Ekonomiye bağlı olarak dünyada buna benzer olaylar oluyor. Benim temennim çocukların aileleriyle, anne ve babalarıyla birlikte büyümesi." diye konuştu.
Yeslyamova, 5 kış süren çekimlerin soğuk havada yapıldığını, bu nedenle de çok üşüdüğünü ifade etti.
Filmde tavuk yolma sahneleri olduğu için çekimlerden önce tavuk yolmayı öğrendiğini söyleyen Yeslyamova, Kazakistan'da doğduğunu, Moskova'da yaşadığını, filmde Kırgızca konuşabilmek için Kırgızistan'da eğitim aldığını bildirdi.
- Filmin konusu
Rusya, Almanya, Polonya, Kazakistan ve Çin yapımı film, yeni doğum yapan zor durumdaki genç bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor. Çocuk yetiştirmeye hazır olmayan, bir geliri ve hatta bir odası bile bulunmayan Ayka, çocuğa bakmak için tamamen içgüdüleriyle hareket ettiği amansız bir mücadele içine girer. Tek kişilik çarpıcı performansıyla adından söz ettiren Samal Yeslyamova, Cannes Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
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