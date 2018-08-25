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55. Uluslararası Antalya Film Festivali afişleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Festivalde bu yıl genel afişin yanı sıra sanatsal afiş de yer alacak

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde bu yıl iki afiş kullanılacak.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, genel afişin yanı sıra bu seneden itibaren her yıl bir sanatçının eseri festivalin "sanatsal" afişine taşınacak.

Festivalin genel afişinde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikte on binlerce Antalyalı yer alırken, sanatsal afişte ressam Ahmet Güneştekin'in 2015 yılında Venedik Bienali'nde sergilendiğinde büyük ses getiren "Adem ile Havva" serisinden bir tablosu yer alıyor.

Farklı kültürlere ait mitolojik anlatıları şimdiki zamana gönderme yaparak yeniden yorumlayan Güneştekin'in eserlerinde olduğu gibi festival de bu yıl, farklı kültürlerde yaşanan "göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık" gibi hikayeleri "Çağdaş Masallar" başlığı altında sinemaseverlerle buluşturacak.

Avrupa ve Asya'nın en köklü film festivallerinden biri olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde 55. kez düzenlenecek.

Türkiye'den ve dünyadan 55 filmin yer alacağı festivalin Genel Sanat Yönetmenliğini Avrupa Film Akademisi Başkan Yardımcısı Mike Downey, Artistik Direktörlüğünü ise Saraybosna Film Festivali Başkanı Mirsad Purivatra üstleniyor.

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55. Uluslararası Antalya Film Festivali afiş Antalya

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