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55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

Bu yılki teması "insanlık" olarak belirlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül-5 Ekim'de yapılacak - Festivalde, Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilecek - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Menderes Türel: - "Festival alanında değişim başladı ve durmayacak"

Bu yılki teması "insanlık" olarak belirlenen "55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz'a verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 55'incisini düzenlenen, 55 filmin yarışacağı festival, 29 Eylül-5 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, yönetmen Ferzan Özpetek ile oyuncu, yönetmen, senaryo yazarı olarak sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek. Yılmaz, film ekibiyle festival kapsamında soruları da yanıtlayacak.

Festivalin açılışı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin de katılacağı "Everybody Knows/Herkes Biliyor" filminin Türkiye prömiyeriyle yapılacak. Bu yıl ki "Onur" ödülleri ise Macaristanlı yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı'ya verilecek.

Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Antalya Film Forum, foruma seçilen 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleriyle buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Menderes Türel, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, festivalin uluslararası vizyonunun geri dönüşlerinin olumlu olduğunu söyledi.

Genç kuşak sinemacıların dünya sineması ve sinemacılarıyla olan iletişim ağını Antalya'da kurduklarını vurgulayan Türel, festivalin uluslararası vizyonunu geliştirdiklerini ve meyvelerini de almaya başladıklarını anlattı.

Festival bünyesinde 4 yıldır yapılan Antalya Film Forum'un destek verdiği genç sinemacıların, ulusal sinemaya yeni filmler kazandığını hatırlatan Türel, "Festivale her yıl yenilikler katıyoruz. Bu yıl Türkiye panoraması olacak. Türkiye panoraması, başta temelleri forumda atılarak gerçekleştirilen, pek çoğu ulusal ve uluslararası film festivallerine seçilmiş, ödül almış Türk filmleri olmak üzere Türkiye yapımı filmlerin seçkisinden oluşuyor." diye konuştu.

- "26 ülkeden 84 başvuru"

Türel, 3-24 Ağustos tarihlerindeki duyuru üzerine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Lübnan, Almanya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve Arjantin başta olmak üzere toplam 26 ülkeden 84 başvuru yapıldığını aktardı.

Festivalde klasik otomobillerle kortej yapılacağını da belirten Türel, "Festivalimiz, yeni festivallerin doğmasına vesile oldu. Festival alanında değişim başladı ve durmayacak. Uluslararası dünyada verilen sektör ödüllerinin Türkiye'de verilmesine öncülük edeceğiz." dedi.

Artistik Direktör Mike Downey ise tüm dünyadan kültürlerin bir araya geldiği bir ortam olacağını dile getirerek Türk panoramasında en iyi Türk filmlerinin ekrana geleceğini aktardı.

Genel Sanat Yönetmeni Mirsad Purivatra de genç ve meraklı insanların olmasının filmin devamı için önemli olduğunu vurgulayarak elde ettikleri başarının ilgiyi ikiye katladığına işaret etti.

Geçen yıl temanın mülteci olduğunu hatırlatan Purivatra, "Bu yılki ana temamız insanlık. Türkiye 4 milyon mülteciye kucak açan bir ülke. Komşu ülkelerden bu şekilde filmler bekliyoruz. Temamız, ülkeyle özdeşleşiyor." diye konuştu.

Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan da festivalin forum bölümüne 200 filmin başvurusunun yapıldığını bunlardan 50'sini seçtiklerini söyledi.

Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da Uluslararası Antalya Film Festivali'nin tarihe tanıklık ettiğini kaydetti.

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