55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, görme ve işitme engelliler için erişilebilir filmler de yer alacak.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyilerinden oluşan zengin film seçkisi, birbirinden ünlü yıldızları ve sinemayı çocuklara götüren festival tırlarıyla sinemaseverlere unutulmaz bir festival yaşatacak olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, görme ve işitme engelli sinemaseverleri de unutmadı.

55'inci yıla özel 55 filmin gösterileceği festivalde, görme ve işitme engellilere özel erişilebilir

film gösterimleri de düzenlenecek. Festivalde, "Kar Korsanları" ve "Kurtuluş Son Durak" filmleri, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı alt yazıyla görme ve işitme engelli sinemaseverlerle buluşturulacak.

Yusuf Pirhasan'ın yönettiği "Kurtuluş Son Durak", "Her türlü şiddete karşı" mottosuyla hareket

eden, dayanışma içerisindeki kadınlar üzerinden önemli mesajlar verirken; Faruk

Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları" ise hayatın zorluklarına göğüs germe ve dayanışmanın

güzelliğiyle ilgili etkileyici bir hikaye sunuyor.

