55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, görme ve işitme engelliler için erişilebilir filmler de yer alacak.
Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyilerinden oluşan zengin film seçkisi, birbirinden ünlü yıldızları ve sinemayı çocuklara götüren festival tırlarıyla sinemaseverlere unutulmaz bir festival yaşatacak olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, görme ve işitme engelli sinemaseverleri de unutmadı.
55'inci yıla özel 55 filmin gösterileceği festivalde, görme ve işitme engellilere özel erişilebilir
film gösterimleri de düzenlenecek. Festivalde, "Kar Korsanları" ve "Kurtuluş Son Durak" filmleri, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı alt yazıyla görme ve işitme engelli sinemaseverlerle buluşturulacak.
Yusuf Pirhasan'ın yönettiği "Kurtuluş Son Durak", "Her türlü şiddete karşı" mottosuyla hareket
eden, dayanışma içerisindeki kadınlar üzerinden önemli mesajlar verirken; Faruk
Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları" ise hayatın zorluklarına göğüs germe ve dayanışmanın
güzelliğiyle ilgili etkileyici bir hikaye sunuyor.
İstanbul'da huzurevinde yangın!
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!
Bilim insanlarından çok önemli 'sanal seks' uyarısı
Sevgilisini benzin dökerek yaktı! Bursa'daki korkunç olayın görüntüleri kamerada
Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu
Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum