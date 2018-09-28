55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde, yönetmen Ferzan Özpetek'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", ünlü yönetmen Ömer Vargı ile Macar yönetmen Bela Tarr'a "Onur" ödülü verilecek.

Festival organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek festival, yarın Cam Piramit önünden kortejle başlayacak.

Ünlü yönetmen, sinema sanatçıları ve oyuncular kırmızı halıda yürüyerek fotoğraf çektirecek, soruları yanıtlayacak.

Açılış galasında ise yönetmen Özpetek'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", başarılı yönetmen Vargı ile Macar yönetmen Tarr'a "Onur" ödülü takdim edilecek.

Törenin ardından, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda 2 Oscarlı İranlı Yönetmen Asghar Farhadi'nin Everybody Knows (Herkes Biliyor) adlı açılış filminin gösterimi yapılacak.

