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55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:51 | Son Güncelleme

Münih'te devam eden Uluslararası Güvenlik Konferansı kent merkezinde protesto edildi

MÜNİH (AA) - Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nı protesto amacıyla kent merkezinde yürüyüş düzenlendi.

4 bin göstericinin katıldığı yürüyüşte ''Sizin savaşınızı biz istemiyoruz'', ''NATO'yu lağvedin. Silah ihracatını sonlandırın'', ''Venezuela'dan elinizi çekin'', ''Filistinliler için adalet'' yazılı döviz ile pankartlar taşındı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı yürüyüşte, dünya genelinde silahlanma yarışının bırakılması istendi.

Yürüyüş Marienplatz'ta sona erdi.

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55.Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

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