TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Avrupa'da sürdürebilir güvenliğin Karadeniz bölgesindeki güvenliğe bağlı olduğunu belirtti.

Bakhtadze, Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda "Doğu Avrupa'daki Güvenlik Meseleleri" konulu panelde yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesindeki güvenliğin Avrupa Birliği (AB) ve NATO için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Rusya'nın ülkesine ve Ukrayna'ya yönelik son yıllarda saldırgan bir politika yürüttüğünü belirten Bakhtadze, böylece bölgesel güvenliğin de zarar gördüğünü savunarak "2008'de Gürcistan'a ve ardından Ukrayna'ya karşı yapılan saldırılar nedeniyle güven ve barış ortamı tamamen zarar gördü." dedi.

Bakhtadze, Karadeniz bölgesindeki güvenliğin güçlendirilmesinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik hattı için büyük önem taşıdığına işaret ederek "Benim düşüncem bu; Karadeniz'de güçlü bir güven ortamı sağlanmazsa Avrupa'da da sürdürebilir güvenlik olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu hatırlatan Bakhtadze, "Rusya, Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmaya devam ediyor." diye konuştu.