HABER

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:41 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi"

MÜNİH (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından ülkesine karşı yapılan antisemitizm suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi." dedi.

Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zarif, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in dünkü konuşmasında İran'a yönelik suçlamalarına cevap verdi.

Pence'in Avrupa ülkelerine İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulunmasına tepki gösteren Zarif, Avrupa ülkelerine ABD'nin diplomatik baskısına "boyun eğmeme" çağrısı yaptı.

Zarif, "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi." diye konuştu.

Zarif, AB'yi söz konusu nükleer anlaşmayı "diri tutmak" için daha fazla çaba göstermeye ve Donald Trump yönetiminin ekonomik yaptırımlara karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etti.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurmasına değinen Zarif, nükleer anlaşmayı diri tutmak için bu son hamlenin "yeterli" olmadığını söyledi.

Zarif, "INSTEX'i kuran ülkeler nükleer anlaşmayı koruma konusundaki taahhütlerini yerine getirmede yetersiz kaldı. Avrupa, ABD'nin tek taraflılığının tehlikeli akıntısına karşı yüzmek istiyorsa ıslanmayı göze almalı." diyerek Batı'yla yaptıkları nükleer anlaşmanın ideal bir çözüm olmadığını fakat her iki taraf için de en iyisi olduğunu dile getirdi.

Zarif, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda da Batı'yı iki yüzlü olmakla suçlayarak Batı'nın yaşanan vahşi cinayete rağmen Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiğini vurguladı.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Öğrencileri Kübra öğretmen cinayetini protesto ettiÖğrencileri Kübra öğretmen cinayetini protesto etti
Ekrem İmamoğlu, 'Kent Anayasası Forumu'nda konuştu Ekrem İmamoğlu, 'Kent Anayasası Forumu'nda konuştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
55.Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldılar

Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sakarya'daki arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.