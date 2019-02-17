MÜNİH (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından ülkesine karşı yapılan antisemitizm suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi." dedi.

Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zarif, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in dünkü konuşmasında İran'a yönelik suçlamalarına cevap verdi.

Pence'in Avrupa ülkelerine İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısında bulunmasına tepki gösteren Zarif, Avrupa ülkelerine ABD'nin diplomatik baskısına "boyun eğmeme" çağrısı yaptı.

Zarif, "Kendi geleceğimizi belirleme hakkımızı kullandığımız için ABD bizi asla affetmedi." diye konuştu.

Zarif, AB'yi söz konusu nükleer anlaşmayı "diri tutmak" için daha fazla çaba göstermeye ve Donald Trump yönetiminin ekonomik yaptırımlara karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye davet etti.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurmasına değinen Zarif, nükleer anlaşmayı diri tutmak için bu son hamlenin "yeterli" olmadığını söyledi.