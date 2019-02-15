55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı başladı

MÜNİH (AA) - Bu yıl 55'incisi düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2019) başladı.

MSC 2019, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson’un konuşmalarıyla başladı.

Leyen, ABD’nin NATO’ya üye ülkelerin savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 2’sinin üzerine çıkarmaları çağrısının “makul” olduğunu belirterek, “NATO bizim ilk tercihimiz olmaya devam ediyor. Biz Avrupalılar bu konuda daha fazla ağırlık taşımamız gerekiyor.” dedi.

“Avrupa’nın paylaşılan değerleri korumak ve karşılaşılan ortak sıkıntıların üstesinden gelmek için daha fazlasını yapması gerekir.” diyen Leyen, DEAŞ’ın henüz tam olarak yok edilmediğini ve çok sayıda yer altı ağının olduğunu söyledi.

NATO müttefikleri olarak birlikte sonraki adımlara karar verilmesi çağrısı yapan Leyen, “Güvenilirliği ve aynı zamanda meşruiyeti sağlamanın tek yolu budur." diye konuştu.

Leyen, Almanya'nın samimi bir NATO müttefiki olduğuna işaret ederek, ''NATO askeri bir ittifak olmasının yanında aynı zamanda siyasi bir ittifaktır.