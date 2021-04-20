55 yaş üzerine koronavirüs aşılaması başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Kırklareli’nde yaşayan 55 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Büyük bir heyecan ile aşı sırası geldiğini duyan Nevriye Alabaşoğlu randevusunu alıp Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, “Çok mutluyum, akşam televizyonda gördüğüm gibi randevumu aldım. Sabahta koşarak aşı olmaya geldi. Herkes zamanı gelince aşısını olsun” dedi.

“SADECE KENDİNİZİ DEĞİL KARŞINIZDAKİNİ DE DÜŞÜNÜN”

Uzun zamandır aşı sırasını beklediğini dile getiren Hayrettin Bici aşı sırası gelenlerin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Bici hastalıkta sadece herkesin kendisini değil karşısındaki insanı da düşünmesi gerektiğini ifade ederek, “Uzun zamandır aşı olmayı bekliyordum. Sıram gelir gelmez randevumu aldım ve üzerime düşen vazifeyi yerine getirdim. Herkes aşısını olsun şifasını bulsun. Sadece kendinizi değil, kaşınızdakileri de düşünün” şeklinde konuştu.