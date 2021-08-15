55 Yaşında Dansa Başladı 15 Yıldır Pistlerde

Alisa Leht’in salon dansları tutkusu 55 yaşında başladı. Bugün 71 yaşındaki Leht, gün aşırı dans pistinde saatlerce prova yapıyor, yarışmalara katılıyor. Amerika’nın Sesi, Alisa Leht’le 55 yaşında başlayan ve tüm hızıyla devam eden dans tutkusunu konuştu.

Sovyetler Birliği döneminde 1950’de asker bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Alisa Leht, orada kendine bir gelecek göremeyince 9 yaşındaki oğluyla beraber 1979’da New York’a göç etmiş:

“Burada sahip olduğum her şey için minnettarım. Amerika’ya taşındığımızdan beri hayatımız değişti. Kendimize ait bir dairemiz, faturalarımı ödeyebileceğim bir işim vardı. Kimseye muhtaç olmadık.”

Sovyetler Birliği’ndeki ailesine duyduğu özlem, buradaki yaşamını zorlaştırsa da, kendi işini kurmak için çok çalışan Alisa Leht, pişmanlık duyacak zamanı olmadığını anlatıyor. Yaşam boyu tutkusu olan salon danslarına ayıracak zamanı da, mali açıdan rahatladığı 50’li yaşlarda bulabilmiş:

“Dans etmeyi, müziğe kendimi bırakmayı her zaman sevdim. Ancak 55 yaşıma kadar bu şansa sahip olmadım. İlk kez bir dans yarışmasına katılmaya hak kazandığımı hatırlıyorum. Las Vegas’taydı. Kendimi bir peri masalında gibi hissettim. 60’ıma yaklaşıyordum ve o peri masalından ayrılmak istemediğimi fark ettim.”

Bugün 71 yaşında olan Alisa Leht haftanın dört günü saatlerce prova yapıyor. Onlarca özel salon dansı kostümü ve ayakkabısı var. Takvimi, katılacağı yarışmalar ve dans gezisi planlarıyla dolu:

“Ne zaman bir yarışmaya katılsam çok geriliyorum ve bunu neden yapıyorum ki diyorum kendime. Ancak iki hafta sonra aynı şeyi yine yapıyor, bir başka yarışmaya katılıyorum. Dans etmeye başladığımda tüm kaygı ve korkularım yok oluyor.”

Dans tutkusu yedi yıl önce taşındığı Miami’de de peşini bırakmamış. Leht boş zamanlarının çoğunu okyanus kıyısında değil dans stüdyolarında geçiriyor.

Alisa Leht, “Size saçma gelebilir ama beynimle yaşımı bağdaştıramıyorum. Ne zaman birine yaşımı söylesem, başka birinden bahsediyormuşum gibi hissediyorum. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. 16-18 yaşlarında gençlerle prova yapıyoruz ve yaşıt gibi konuşuyoruz” diyor.

71 yaşındaki dans tutkunu Leht’in önünde yoğun bir prova programı, birçok yarışma ve gelecekle ilgili iddialı planlar var:

“Orlando’daki en büyük yerel yarışmada, ABD Dans Şampiyonası’nda ikincilik madalyam var. Ama bu iki yıl önceydi. Bu yıl Eylül ayında farklı bir yaş grubunda olmama rağmen kazanmak ve Amerika şampiyonu olmak istiyorum.”

