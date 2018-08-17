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5,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

BODRUM'da, 5,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.G.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, 5,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.G. (50), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ortakent- Yahşi Mahallesi'nde kuaförlük yapan, 2 çocuk sahibi S.G., iddiaya göre, iş yerinin yanındaki işletmenin sahibinin 5,5 yaşındaki kızını "Seninle Sünger Bob oynayalım mı?" diyerek, dükkandaki tuvalete götürmeye çalıştı. Durumu fark eden çocuğun ağabeyi, kardeşiyle konuştu. Bunun üzerine S.G.'nin, daha önce birçok kez çocuğa cinsel istismarda bulunduğu anlaşıldı. Polise yapılan ihbar üzerine geçen çarşamba günü kuaför dükkanına gelen ekipler, S.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan dün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kızın ise pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, olayın detaylarını anlattığını, yaşına göre bilmemesi gereken cinsel detayları da bildiği öğrenildi.

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