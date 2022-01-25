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55 yaşındaki Salma Hayek bikinili paylaşımıyla nefes kesti

25.01.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Salma Hayek, çıktığı tatilden fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. 55 yaşındaki Meksikalı-Amerikalı oyuncu mavi bikinisiyle kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

55 yaşındaki Salma Hayek bikinili paylaşımıyla nefes kesti

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, bu sene peş peşe Eternals ve House of Gucci filmleriyle hayranlarının karşısına çıktı.

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Geçtiğimiz aylarda 55 yaşına giren Salma Hayek, yoğun geçen günlerin ardından soluğu tatilde aldı.
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Bikinili pozlarını Instagram sayfasına paylaşan Hayek, "Yeni yıl kararlarınızı almayı unuttuysanız, hala çok geç değil. Ben benimkini yaptım ama yenilerini listeye ekliyorum." notunu düştü.

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Salma Hayek
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