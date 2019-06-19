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55 yıldır yemek kepçesini elinden düşürmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde aşçılık yapan Tahir Bayraklı (78), yaklaşık 55 yıldır kepçeyi elinden düşürmüyor.

Mesut MADAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde aşçılık yapan Tahir Bayraklı (78), yaklaşık 55 yıldır kepçeyi elinden düşürmüyor. Hastanede başladığı aşçılığı kendi lokantasını açarak sürdüren Tahir Bayraklı, son dönemde de özel davetler için yemekler hazırlıyor. Mesleğinden çırak yetişmediğini söyleyen Tahir Bayraklı, "Bir, iki yıl daha devam edersem mesleğimi bırakacağım" dedi. Eğirdir'de doğup büyüyen Tahir Bayraklı, askerlik görevini tamamladıktan sonra baba mesleği olan aşçılığa yöneldi. 1964 yılında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde aşçı olarak göreve başlayan Tahir Bayraklı, 6 yıl çalıştıktan sonra istifa ederek Eğirdir'de kendi lokantasını açtı. 45 yıldan fazla işlettiği lokantasında tüm yemekleri kendisi yapan Tahir Bayraklı, birkaç yıl önce lokantayı kapatarak, özel davetlere yemek yapma işine girişti. 55 yıldır kepçeyi elinden düşürmeyen Tahir Bayraklı, ilerleyen yaşına rağmen Isparta ve Burdur'da binlerce kişilik düğün ve iftar yemeklerini yapmayı sürdürüyor. 'MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM' Tahir Bayraklı, aşçılığın baba mesleği olduğunu belirterek, "Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Askere gidinceye kadar lokantalarda çalıştım. 1964 yılında askerden geldikten sonra Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 6 yıl aşçılık yaptım. Daha sonra istifa edip lokanta açtım. Sulu yemek, kıymalı pide, peynirli pide ve şiş üzerine çalıştım ve düğünlerde yemek yapmaya başladım. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği sürdürüyorum" dedi. 'BİR, İKİ YIL DAHA DEVAM EDERSEM BIRAKACAĞIM' Aşçılığın zor ama zevkli bir meslek olduğunu kaydeden Bayraklı, "Eğirdir dışında Isparta ve Burdur'da da düğünlerde 500 kişiden 5 bin kişiye kadar davetlilere yemek hazırlıyorum. Haftada iki, üç düğünün yemeklerini hazırlıyorum. Ramazan ayında da iftar yemekleri hazırlıyorum. Eğirdir'in elması, aşçı Tahir'in irmik helvası meşhurdur. Bir, iki yıl daha devam edersem mesleğimi bırakacağım. Ama tanıdıklarımız 'Senin yemeğin bir başka' diyor. Şimdilik devam ediyorum" diye konuştu. 'BAZEN OĞLUM VE DAMADIM YARDIM EDER' Meslekte çırak yetişmediğini de söyleyen Bayraklı, "Toplu yemeklerde bazen oğlum ve damadım yardım eder. Düğünlerde binlerce kişiye yemek hazırlıyoruz. Ancak düğünlerde yemek yemem. Eve gelir kendime yemek hazırlarım" dedi.

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