HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 55 yıllık karısını vurup, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi! 76 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı

55 yıllık karısını vurup, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi! 76 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı

29.08.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dün yaşanan dehşette 76 yaşındaki Abdullah Sarı, 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı sırtından tabancayla vurarak öldürdü. Polise teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil ise ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını ve artık dayanamadığını öne sürdü. Öte yandan 76 yaşındaki adamın eşini vurduktan sonra oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dediği ortaya çıktı.

55 yıllık karısını vurup, oğlunu arayıp 'Anneni öldürdüm' dedi! 76 yaşındaki katilin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da evde tartıştığı 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı (74), ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurarak öldürüp, teslim olan Abdullah Sarı (76), uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü. Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

55 YILLIK EŞİNİ SIRTINDAN VURDU

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı'yı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu.

OĞLUNU ARAYIP 'ANNENİ ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı'yı(48) cep telefonuyla arayıp, "Anneni öldürdüm" dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

208dbd5097db9c53ed60e5f70e8e9052

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi'ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde toprağa verildi. Emniyete götürülen Abdullah Sarı'nın, 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı son zamanlarda sürekli darp edip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

3b163f2766020faa06971593ffeabbe3

Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişan atma kavgası kanlı bitti! Bıçaklar çekildi, kız babası öldürüldüNişan atma kavgası kanlı bitti! Bıçaklar çekildi, kız babası öldürüldü
Komandolar devreye girdi, saldırı önlendi! 2 terörist etkisiz hale getirildiKomandolar devreye girdi, saldırı önlendi! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Böyle protesto görülmedi... 'Karada bulamadık, havada arayruk'Böyle protesto görülmedi... 'Karada bulamadık, havada arayruk'
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.