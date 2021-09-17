HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi! Yumurtanın tazeliğini böyle anlıyor

55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi! Yumurtanın tazeliğini böyle anlıyor

17.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan ‘yumurta ustası’ Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin’e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek ve yumurtayı iade etmek gerekiyor.

55 yıllık ustadan görülmemiş 'dönme' yöntemi! Yumurtanın tazeliğini böyle anlıyor

10 yaşında başladığı tavuk yetiştiriciliği ve yumurta işinde 55 yıldır emek veren Cahit Şahin, yumurtanın tazeliğini anlamak için daha önce görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin'in avucunun içine aldığı ve üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadaki, en üstteki yumurtayı değdirdiğinde dönüyor. Şahin dönen yumurtanın bu şekilde taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Şahin, bu yöntem kullanıldığında eğer yumurta dönmezse yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerektiğini belirtiyor. Bu yöntemi yıllardır kullandığını söyleyen Şahin aynı zamanda yumurtayı sallama yönteminden daha iyi bir yöntem olduğunu savunuyor.

''ORTADAKİ YUMURTA EĞER DÖNERSE O YUMURTA YÜZDE YÜZ TAZEDİR''

Yumurta ustası Cahit Şahin, “Bir yumurtanın taze olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Üç tane yumurta alıyoruz elimizin içerisine. Üst üste koyuyoruz yumurtaları. Orta merkezdeki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir. Eğer dönmüyorsa yüzde yüz bayattır. Bayat yumurta yediğinde çok zehirlenen oluyor. Örneğin alerji yapar, yüz kısımlarında sivilce yapar, çocuklara mesela vücutta komple sivilce gibi alerji yapar yumurta. Marketlerde satılıyor ama marketlerde koli içerisinde açamıyorsun.

Screenshot_4

''İADE EDİN''

Örneğin evine aldın bir koli götürdün. Götürdükten sonra evinde açtın üç yumurtayı evinde test yapman gerekiyor. Test yaptın yumurtalar dönmedi. Bunu götürüp markete geri vermen gerekiyor. İade etmen gerekiyor. Çünkü bu yumurta taze değil. Bile bile sağlığını tehlikeye atmanın da bir anlamı yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Eğer taze yumurta yiyeceksen yüzde doksan dokuz bu testi yapacaksın. Üç tane yumurtayı avucunun içerisine alacaksın. Orta merkezdeki yumurta gerçekten dönüyorsa gözünü kapat gel” dedi.

Screenshot_2

Yöntemi yeni öğrenen Edibe Çayır, “Önceden yumurta aldığımızda taze olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi detaylarını öğrendik. Dönerse taze olduğunu anlıyoruz” dedi.

Screenshot_5

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Saniye saniye görüntüledi! O anları görenler şaştı kaldıSaniye saniye görüntüledi! O anları görenler şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.