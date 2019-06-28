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550 bin kök hücre bağışçısı 1180 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.06.2019 09:36 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, TÜRKKÖK Projesi kapsamında 550 bin kök hücre bağışçısı kazandıklarını ve 1180 hastaya kök hücre nakli yapıldığını söyledi.

550 bin kök hücre bağışçısı 1180 hastaya umut oldu

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - TÜRK Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, TÜRKKÖK Projesi kapsamında 550 bin kök hücre bağışçısı kazandıklarını ve 1180 hastaya kök hücre nakli yapıldığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı işbirliğinde 13 Ağustos 2014'te hayata geçen TÜRKKÖK projesi ile Türk Kızılayı ülke genelinde 12 noktada Gönüllü Verici Merkezleri (GVM) kurdu. Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde bağış kabul eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, proje kapsamında ülke genelinde 550 bin kök hücre bağışçısı kazandıklarını ve 1180 hastaya kök hücre nakli yapıldığını söyledi. Türk Kızılayı'nın kök hücre bağışçısı kazanımı ve eşleşme-nakil süreçlerinin takibini yaptığını belirten Saygılı, sadece Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi'nde Mayıs 2019'dan itibaren 55 bin bağışçı kazanıldığını ve 120'yi aşkın kişiye nakil işlemi yapıldığını dile getirdi. Kök hücre bağışlamanın çok kolay bir işlem olduğunu vurgulayan Saygılı, "Kemik iliği kanseri, lenfoma, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal metabolik hastalıklar gibi vakalarda kök hücre hayat kurtarabilir. Geçilecek birkaç test sonrası basit etaplarla kök hücre bağışı yapılarak veri tabana kayıt olunabilir" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın bu veri tabanı üzerinden bir eşleşme bulması durumunda Türk Kızılayı'nın eşleşen bağışçıyla iletişime geçtiğini belirten Saygılı, bağışçıya birkaç test uygulandıktan sonra tekrar onayı alındığını söyledi. Zor olmayan birkaç etaptan sonrası bağış işleminin gerçekleştiğini söyleyen Saygılı, bağışçının işlem sonrası hastanede yatması gerekmediğini de sözlerine ekledi.
GİZLİLİK ESAS ALINIYOR
Bağışçının ve hastanın işlem süresince ve sonrasında bir araya getirilmediği ve şahsi bilgilerin gizli tutulduğunu böylece her iki taraf için de daha güvenilir bir ortamın sağlandığını vurgulayan Saygılı, "TÜRKÖK, hasta ve bağışçının gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bağışçı ve hastanın kişisel bilgilerinin saklanması yasalar gereğidir. Gizliliğin sağlanması konusunda gerekli birimlerle işbirliği yapılması beklenir. Gizlilik için verilmiş olan bu söz hem bağışçıyı hem de hastayı istenmeyen tanıtım, temaslar, bağışa zorlama ya da para teklif edilmesi gibi durumlardan korumak içindir. Bağışçıya hastayla ilgili sadece, hastanın yaşı, cinsiyeti ve hastalığı hakkında bilgi verilirken, hastaya ise sadece bağışçının yaşı ve cinsiyeti söylenir" dedi.
Saygılı, bağışçıyla hastanın nakil işleminden 2 yıl sonra her ikisinin de onayıyla ilk olarak mektup yoluyla daha sonra da yüz yüze görüştürülebileceğini kaydetti.
FOTOĞRAFLI

550 bin kök hücre bağışçısı 1180 hastaya umut oldu550 bin kök hücre bağışçısı 1180 hastaya umut oldu

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