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  4. 550 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar yakayı ele verdi

550 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Beykoz’da bir iş yerinden ve evden toplamda 550 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 şahıs, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Beykoz’da bir iş yerinden ve evden toplamda 550 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 4 şahıs, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Farklı suçlardan sabıkaları olan şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, üçü tutuklandı. Şahısların kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları adrese gittikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beykoz Görele Mahallesinde 24 Ekim 2019 tarihinde bir evden 155 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Daha sonra 20 Aralık 2019 tarihinde Yavuz Selim Mahallesindeki bir iş yerinden de 400 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Yaşanan hırsızlıkların ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kiralık bir araçla adreslere giderek hırsızlık yaptığını tespit etti. Olayın failleri olduğu tespit edilen Emrah T. (21), Uğurca E.(21), İbrahim G. (21) ve Enes K. (20), 7 Ocak 2020 tarihinde Sultanbeyli’de evlerine yapılan operasyonda yakalandı. Evde yapılan aramalarda 1 adet inciden oluşmuş gümüş kolye, 5 adet kol saati, 1 adet kapüşonlu kazak, 1 adet şapka ele geçirildi.

Emrah T.’nin; 1 adet evden hırsızlık, 1 adet kasten yaralama suçlarından, Uğurca E.’nin; 1 adet uyuşturucu madde kullanmak, 6 adet evden hırsızlık, 1 adet mala zarar verme, 1 adet otodan hırsızlık, 1 adet taksirle yaralama, 4 adet açıktan hırsızlık, 3 adet kasten yaralama, 6 adet iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 adet hakaret, 1 adet kapkaç suçlarından, İbrahim G.’nin; 5 adet uyuşturucu madde, 2 adet evden hırsızlık, 1 adet mala zarar verme, 6 adet iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 adet açıktan hırsızlık, 1 adet kasten yaralama suçlarından, Enes K.’nın; 1 adet açıktan hırsızlık, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet evden hırsızlık, 1 adet açıktan hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan Emrah T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Uğurca E. İbrahim G. ve Enes K. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şahısların kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları adrese gittikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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