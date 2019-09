550 tıp öğrencisi büyük kurultay için Tokat’ta

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 5’nci Kurultayı için Türkiye’nin tüm illerinden Tokat’a gelen öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki açılış programına katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleşen Kurultaya, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hali Ahmet Sümbül, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik ile birlikte öğrenciler katıldı. Açılış konuşması 2019 Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı Organizasyon Komitesi Başkanı Fatma Ecem Bakan tarafından yapıldı. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Genel Başkanı Onur Başak tarafından yapılan konuşmanın ardından birliğin kurucu ve onursal Başkanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda da öğrencileri selamladı. Yapılan selamlama konuşmalarının ardından ayrıca kendisi de bir tıp doktoru olan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik öğrencilere seslendi. Başkan Çelik: “Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. 80’li yıllarda sizlerin yaşadığı bu duyguları yaşamış biriyim. Bu toplantı için teklif geldiğinde Rektörümüz, Valimiz, belediye başkanımız olarak çok heyecanlandık. Bu organizasyonu şehrimizde yapmak istediğimizi belirttik. Tokat’a hoş geldiniz. Tokat, Anadolu’nun tarihi eser yoğunluğu olan ikinci ile geldiniz, iklim ve coğrafyaların kesiştiği yere geldiniz. Yoğu programdan dolayı birçok yeri göremeyeceksiniz. Ancak ben bunu kabul etmiyorum. Daha geniş bir zamanda hepinizi Tokat’a bekliyor ve bu güzel şehrin her yerini görmenizi istiyorum. Tıp binlerce yıl değerini hiç kaybetmemiştir. Her geçen gün üzerine değer koyan bir mesleğin sahipleriyiz. Organizasyonun verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın son konuşması ise Kurultaya ev sahipliği yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin tarafından gerçekleştirildi. Rektör Şahin: “Hepiniz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Kısa zaman içerisinde kurultayımızın Tokat’ta yapılmasından dolayı mutluyuz. Değerli öğrencilerimiz tıp eğitimi anlamında Türkiye’de dinamik bir yaklaşım var. Tıp Fakülteleri eğitimlerini topluma daha iyi eğitimli bireyler kazandırmak için güncelliyor. Bizlerde müfredatımızı güncelledik. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası etkinliklerde görev alabilmeleri ve katılım sağlamaları için çalışmalar yaptık. Çekirdek Eğitim Merkezli eğitim sistemimizi Üniversitemizde başlattık. Artık Tıp Fakültesi öğrencileri eğitim hayatlarında makale yazma, proje yazılması, gelişim kursları her geçen gün artmaktadır. Bu kurslar ve çalışmalar öğrencilerimizi topluma ve geleceğe hazırlıyor ve ülkemize bilim olarak katkı sağlıyor. Bizler sizlerden sadece topluma hizmet olarak katkıda bulunmanızı istemiyoruz. Aynı zamanda sizlerden bilim olarak da katkı sağlamanızı bekliyoruz. Bugün ki kurultayımız içerisinde çok eğitim var. Bu eğitimleri veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemler içerisinde gerek birliğin organizasyonları olsun, Üniversitenizin yapacağı etkinlikler olsun bizim kapılarımız sizlere her zaman açık. Valimiz, Belediye Başkanımız ve Rektör olarak işbirliği protokollerimiz var. Tıp Öğrencileri Birliğinin 2019 kurultayının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı’nın 7-9 Eylül 2019 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde çeşitli oturumlarla devam edeceği bilgisi verildi.



