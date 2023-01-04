HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 550 yıllık hamamda 'pes' dedirten hırsızlık! Taksiyle taşıyıp hurdacıya sattılar

550 yıllık hamamda 'pes' dedirten hırsızlık! Taksiyle taşıyıp hurdacıya sattılar

04.01.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 550 yıllık İncirli Hamamı’nda şoke eden bir hırsızlık olayı meydana geldi. Hamamın kubbesinden 160 bin TL’lik kurşun levha çalan şüpheliler, çaldıkları levhaları taksiyle taşıyıp daha önce anlaştıkları hurdacıya sattı. Ekipler, taksi sürücüsünün de satıştan pay aldığını belirledi. Taksi sürücüsü A.U. (43) ile hurdacı C.Ö. (19) gözaltına alınırken, polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

550 yıllık hamamda 'pes' dedirten hırsızlık! Taksiyle taşıyıp hurdacıya sattılar

Olay, geçen pazartesi saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İncirli Mahallesi’nde meydana geldi. İncirli Caddesi üzerinde bulunan, 550 yıllık İncirli Hamamı’nın kubbe kısmında bulunan kurşun levhaların çalındığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede, hamamın kubbe kısmında bulunan 160 bin TL değerinde kurşun levhanın çalındığı tespit edildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ İLE HURDACI DA PAY ALMIŞ

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çaldıkları levhaları taksiye yükleyerek olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Teknik takip başlatıldı. Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) taksinin, olaydan kısa bir süre sonra Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Eski Yalova Yolu Caddesi’nde bulunan bir hurda deposuna giriş yaptığı tespit edildi. Hurda deposuna baskın düzenleyen ekipler çalıntı levhaları satın aldığı tespit edilen hurdacı C.Ö.’yü gözaltına alırken, 45 kilogram kurşun levha ele geçirildi. C.Ö.’nün ifadesinden taksi sürücüsünün de satıştan pay aldığını belirleyen ekipler, sürücü A.U.’yu da taksi durağında yakaladı.

hamam1

Gözaltına alınan hurdacı C.Ö.’nün çeşitli suçlardan 9 farklı kaydının, taksi sürücüsü A.U.’nun ise 2 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. C.Ö. ile A.U.’nun emniyetteki işlemleri sürerken, levhaları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

550-yillik-hamaminkursun-levhalarini-caliphurdaciya-sattilar_8183_dhaphoto7

Sahibinden satılık hamam! Tarihi yapı için dudak uçuklatan rakam Sahibinden satılık hamam! Tarihi yapı için dudak uçuklatan rakam

ŞÜPHELİLERİN TAKSİYLE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin çalıntı levhaları taksiye yükleyerek olay yerinden kaçma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

550-yillik-hamaminkursun-levhalarini-caliphurdaciya-sattilar_8183_dhaphoto9

550-yillik-hamaminkursun-levhalarini-caliphurdaciya-sattilar_8183_dhaphoto1

Görüntülerde şüphelilerden birinin sokak üzerinde tur atarak gözetleme yaptığı ardından da kurşun levhaların yüklendiği taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

550-yillik-hamaminkursun-levhalarini-caliphurdaciya-sattilar_8183_dhaphoto2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler yaşananların boyutunu gözler önüne serdiGörüntüler yaşananların boyutunu gözler önüne serdi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' açıklaması! Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi!
Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem olduPolisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık hamam

En Çok Okunan Haberler

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurdu

Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurdu

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.