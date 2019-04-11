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55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Tekirdağ’dan geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:44 | Son Güncelleme

16 Nisan’da başlayacak 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Tekirdağ’dan geçecek.

55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Tekirdağ’dan geçecek

16 Nisan’da başlayacak 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Tekirdağ’dan geçecek. Bisiklet Turu, ilk yıllarındaki rotasına dönerek Marmara Denizi etrafında gerçekleştirilecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve bu sene üçüncü kez en üst yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında ‘nostaljik’ bir rotada sporseverlerle buluşacak.
1963’te ‘Marmara Turu’ adıyla başlayan, 1965’te uluslararası nitelik kazanan ve sonraki sene ilk defa Cumhurbaşkanlığı makamı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55’inci yılında yine Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergahta yapılacak. Altısı World Tour takımı olmak üzere 17 takımdan 119 bisikletçi, yarış boyunca iki defa kıta değiştirecek. İstanbul’dan yola çıkarak Tekirdağ üzerinden tarihi Gelibolu Yarımadası’nda şehitler ve savaş kurbanlarına selam duracak yıldız sporcular, Avrupa’dan Asya’ya geçecek. Edremit, Balıkesir ve Bursa’nın ardından ‘Kraliçe Etap’ta yapılacak Kartepe tırmanışı Tur’un kazananını belirleyecek. Sakarya ve Kocaeli üzerinden gerçekleştirilecek son etapta ise bisikletçiler Avrasya Tüneli’nden geçerek Sultanahmet Meydanı’nda Tur’u bitirecek.
55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu güzergahı şöyle:
"16 Nisan: İstanbul

55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Tekirdağ’dan geçecek

55.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Tekirdağ’dan geçecek

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