55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı

Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- 55'İNCİ Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızları, halkın ilgisiyle karşılaştı. Yüzüncü Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddeleri boyunca çok sayıda kişi sıralandı. Trafiğe kapatılan yollarda kortejin en önündeki TIR'da, Star Wars kahramanları ve sinema filmlerinin animasyon karakterlerinin kostümlerini giyen organizasyon ekibi üyeleri, vatandaşları selamladı. Ellerinde cep telefonlarıyla sanatçıları görüntülemeye çalışan vatandaşlar, sevdikleri sanatçılarla selfie yaptı. KORTEJE KATILANLAR Korteje Şahnaz Çakıralp, Serdal Genç, Arda Gözüküçük, Hüseyin Ruhi Sarı, Burcu Binici, Uğur Kurul, Çağkan Çulha, Atılgan Gümüş, Serkan Kuru, Özlem Balcı, Zeynep Elçin Özdemir, Yavuz Bingöl, Alma Terzic, Atıl İnanç, Sabriye Günüç, Mustafa Kürşat Alnıaçık, Gerçek Alnıaçık, Zeynep Elçin Özdemir, Mehmet Özgür, İpek Erdem ve Ayşe Özdemir'in de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Sanatçılar, Yeşilçam müzikleriyle kendilerini selamlayan vatandaşlara el salladı. Sanatçı Şahnaz Çakıralp, asker selamıyla ilgi çekerken, Yavuz Bingöl bir süre klasik araçtan inerek yürüdü. SANATÇILAR GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI Kortejde bazı sanatçılar düşüncelerini paylaştı. Sanatçı Mehmet Özgür festivalin çok iyi başladığını söyledi. Türk sinemasının ulusal anlamda hak ettiği değere kavuştuğunu belirten Özgür, iyi yolda olduklarını kaydetti. Sanatçı Yavuz Bingöl de sinema sektörünü değerlendirdi. Bingöl, "Son 15 yılda sinema çok iyi bir noktaya geldi. Toplum filmlerine daha çok sahip çıkmaya başladı. Film sayısı çok arttı. Warner Bros anlayışı ve algısı kırıldı. Eskiden Türk yönetmenler filmlerini yayınlayacak salon bulamazlardı. Son 15 yılda sinema seyirci sayısı arttı ve seyirci kendi hikayesine, özüne sahip çıktı. Önümüzde yıllarda çıkarılan ulusal bölümün yeniden ekleneceğini düşünüyorum" dedi. Kürşat Alnıaçık da havanın yağmurlu olmasına rağmen katılımın çok iyi olduğunu söyledi. Alnıaçık, "Festivalin önümüzdeki yıllarda daha güzel devam edeceğine inanıyorum. Büyükşehirler böyle festivalleri düzenleyip sanatçı ve seyirciyi buluşturulmalı" diye konuştu. Kortejin ardından sanatçılar, Cam Piramit'te düzenlenecek açılış törenine geçti.

