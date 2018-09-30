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55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 01:05 | Son Güncelleme

ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE AÇILIŞ FİLMİNİN GÖSTERİMİ YAPILDI Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Everybody Knows-Herkes Biliyor'un gösterimi yapıldı.

55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)

ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE AÇILIŞ FİLMİNİN GÖSTERİMİ YAPILDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış filmi 'Everybody Knows-Herkes Biliyor'un gösterimi yapıldı.
Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi'nin filmi ‘Everybody Knows'un gösterimi Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı. Festivalin açılış filminin gösterimine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan İspanyol bir aileyi konu alan film, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Filmin yönetmenliğinin yanı sıra senaryosunu da yazan Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, film gösterimi öncesinde seyirciyle bir araya geldi.
Ünlü yönetmen, Antalya'ya havayoluyla aktarmalı geldiğini, bu nedenle bavulu geç geldiği için festivale takım elbise giyemeden katıldığını söyledi. Bu nedenle seyircilerden özür dileyen Farhadi, üçüncü kez Antalya'ya geldiğini, her defasında güzel vakit geçirdiğini, kendisini evine gelmiş gibi hissettiğini söyledi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

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55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı (3)

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