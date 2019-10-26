Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde, "onur ödülleri" sahiplerini buldu.

Açılış törenine, çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü, Can Kolukısa'ya ise Yıldırım Önal Anı Ödülü verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarım asrı geride bırakan bir sanat geleneği olarak festivalin kültür ve sinema hayatına önemli bir renk ve fayda kattığını söyledi.

Festivalin Türkiye'nin en önde gelen sanat organizasyonlarından olduğuna işaret eden Ersoy, festivalin, rengi, sinemanın büyüsü, sanatın sözcüsü olan tüm sanatçıları en kalbi duygularla selamladığını dile getirdi.

Sinemanın akılda kalıcı ve uzun süreli etkisiyle bilgi ve düşüncenin aktarımında benzersiz bir başarı sağladığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu güç, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, toplumların birbirini tanıması ve anlaması noktasında çok değerli faydalar sunabilecek potansiyele sahiptir. Dünya sinemasından seçkin konuklarla sinemacılarımızın bir araya getirildiği bu tür organizasyonlar ortak üretimlerin gerçekleşmesine yardımcı olurken, kültürel anlamda da ülkeleri birbirine yaklaştırmaktadır. Dünyada yüzlerce milyar dolarlık bir sektörün merkezi olan sinema, muazzam bir ekonomik hareketliliği ve kazancı beraberinde getirmektedir. Sanat hiçbir zaman maddiyatla ilgili olmamıştır. Ancak sanatın sonuçlarından biri de ekonomik olarak toplumun refahına sunduğu katkıdır. Oluşturduğu istihdam sinemaya bağlı ortaya çıkan ve gelişen yan sektörler ve de etkili tanıtım gücüyle turizme etkisi sinemayı önemli bir konuma getirmiştir. Böylesi kazanımlar sunan bir sanat dalının en doğru ve güçlü şekilde desteklenmesi önemlidir. "