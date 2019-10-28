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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 00:39 | Son Güncelleme

Festival kapsamında "Ceviz Ağacı" filmi sanatseverlerle buluştu

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ceviz Ağacı" adlı yarışma filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde Faysal Soysal'ın yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin sonunda yönetmen Soysal, oyuncular Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Ali Mert Yavuzcan izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Soysal, yaptığı konuşmada, sanatın imkanlarıyla evrensel bir dil yakalamaya çalıştıklarını belirtti.

Sinemadan önce daha çok şiir ve edebiyatla ilgilendiğini anlatan Soysal, "Sinemaya yaklaştıkça edebiyattan uzaklaştım ama sinemada bunu devam ettirmeye çalışıyorum. Bu filmin çıkış noktası da bir zaman sahaftan aldığım bir kitap 'Caniler' kitabı ve daha bir çok kitaptan etkilendim. Benim daha önce çektiğim filmlerden ve ülkemizde yaşadığımız olaylardan yola çıkarak böyle bir film ortaya çıktı." dedi.

Filmde hem 12 Eylül hem de kadın cinayetlerine vurgu yaptığını dile getiren Soysal, yaşanan olayların nesiller üzerindeki etkilerinin artarak devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin, yaşadığı darbelerle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Soysal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan olaylarla darbelerle yüzleşmediğimizde korkak, pısırık bir karakter haline geliyoruz. Bizi bu darbeler bu hale getiriyor. Şu anda 15 Temmuz'un etkilerini çok görmüyoruz ama uzun vadede bunun da etkileri görülecektir. Bunu atlatabilmiş olmamız bence büyük bir fırsat. 12 Eylül'den 60 ihtilalinden örneklere baktığımızda hala bu olayların getirdiği travmaların devam ettiğini gösteriyor. O yüzden bu tür ihtilaller, darbeler aslında politik olarak tarihi bir anekdot olarak karşımızda ama etkisi yıllar süren ve gelecek nesilleri etkisi altına alan bir durum olarak görüyorum ve filmimde de buna yer verdim."

Oyuncu Serdar Orçun ise senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini ve oynamaya karar verdiğini belirterek, 80 darbesini ve bunun yansımalarını bizzat yaşadığını söyledi.

Sezin Akbaşoğulları, oynadığı Yaprak karakterinin hayat dolu ve yaşama sevincini kaybetmeyen bir kişilik olduğunu ifade etti.

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