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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

Festival kapsamında "Küçük Şeyler" filmi sinemaseverlerle buluştu

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yarışmaya katılan "Küçük Şeyler" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde Kıvanç Sezer'in yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösterimi sonrası yönetmen Sezer, oyuncular Alican Yücesoy ve Başak Özcan izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Sezer, Küçük Şeyler filmini destek almadan çektiğini, bu filmin bir üçleme olarak "Müteahhit" filmiyle devam edeceğini söyledi.

Filmde daha çok "beyaz yakalı" ve "plaza" insanlarının yaşadığı sorunları ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Sezer, "Filmde ilaç şirketinde çalışan Onur'un yaşadıklarını ortaya koyma çalıştık. Beyaz yakalı insanlar iş hayatında kendini kanıtlaması gerekiyor aksi durumda kendini kapının önünde buluyor. Biz de filmde her şeyin para olmadığını ortaya koymaya çalıştık." diye konuştu.

Mutsuz insanların dayanışma ile içinde bulundukları olumsuz ruh halinden kurtulabileceklerini dile getiren Sezer, filmde bunu göstermeye çalıştıklarını aktardı.

Oyuncu Alican Yücesoy da filmde işinden kovulmasıyla boşluğa düşen ve bu durumu kabullenemeyen "Onur" karakterini canlandırdığını belirtti.

Filmin, işine çok önem veren Onur'un işinden olduktan sonraki ruh halini konu aldığını ifade eden Yücesoy, "Onur için 'iş insanın her şeyi' ilkesini savunuyor ve hayata da öyle yaklaşıyor. Biz oyuncular içinde öyledir ve işimiz hayatımızın merkezindedir." diye konuştu.

Oyuncu Başak Özcan ise filmde oynadığı Başak karakterinin güçlü ve sabırlı bir kadın profiline sahip olduğunu dile getirdi.

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