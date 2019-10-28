56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bilmemek" adlı yarışma filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde Leyla Yılmaz'ın yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin sonunda yönetmen-senarist Yılmaz, oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur, yapımcı Evren Parlar ve görüntü yönetmeni Meryem Yavuz izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmde su topu takımında oynayan bir çocuğun arkadaşları tarafından sorgusuz, sualsiz yargılandığını anlatan Yılmaz, toplumda herkesin bir şekilde zorbalıkla mücadele etmek zorunda kaldığını ve bu nedenle filmle böyle bir konuyu işlediklerini söyledi.

Zorbalığa uğrayan insanların hayatına bir projeksiyon olmak istediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eşcinseller, kadınlar, beyaz yakalılar toplumda çok dışlanıyor ve baskı altında kalıyorlar. Bu zorba ve baskıları eşcinsellik üzerinden işlemek istedim. Neredeyse zorbalığa uğramayan kimse yok ve zorbalık modern hayatın değil en eski çağlardan beri süregelen bir olay. Ama maalesef bunu aşamıyoruz."