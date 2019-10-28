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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

Festival kapsamında yarışma filmi "Bilmemek" sinemaseverlerle buluştu

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bilmemek" adlı yarışma filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde Leyla Yılmaz'ın yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin sonunda yönetmen-senarist Yılmaz, oyuncular Senan Kara, Emir Özden, Yurdaer Okur, yapımcı Evren Parlar ve görüntü yönetmeni Meryem Yavuz izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmde su topu takımında oynayan bir çocuğun arkadaşları tarafından sorgusuz, sualsiz yargılandığını anlatan Yılmaz, toplumda herkesin bir şekilde zorbalıkla mücadele etmek zorunda kaldığını ve bu nedenle filmle böyle bir konuyu işlediklerini söyledi.

Zorbalığa uğrayan insanların hayatına bir projeksiyon olmak istediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eşcinseller, kadınlar, beyaz yakalılar toplumda çok dışlanıyor ve baskı altında kalıyorlar. Bu zorba ve baskıları eşcinsellik üzerinden işlemek istedim. Neredeyse zorbalığa uğramayan kimse yok ve zorbalık modern hayatın değil en eski çağlardan beri süregelen bir olay. Ama maalesef bunu aşamıyoruz."

Yılmaz, merakın çoğu zaman zorbalığa neden olduğunu belirterek, "Umut" karakteriyle de bu mesajı vermeye çalıştığını dile getirdi.

Oyuncu Emir Özden ise role hazırlanmak için su topu sporunu öğrendiğini ve uzun süre çalışmalar yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Oynadığı "Umut" karakterinin kibar, naif bir çocuk olmanın dışında babasının baskısına rağmen güçlü olmayı başaran bir çocuk olduğunu anlatan Özden, "Umut'un bir derdi var ve bunun hep arkasında duruyor. Umut babanın baskıcı tavrını yıllarca çok iyi idare etmiş. Lise dönemi çocuklarının çok acımasız olduğunu düşünüyorum ve bunu filmde çok iyi işlendiği fikrindeyim." diye konuştu.

Oyuncu Senan Kara, hayat verdiği "Selma" karakterinin iyi bir statüye sahip olduğunu ve oğlu için her şeye katlanan bir anne ve eş profili çizdiğini anlattı.

Oyuncu Yurdaer Okur da insanların toplumda hep linç kültürüyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, hayat verdiği "Sinan" karakterinin ise aile değerini oğlunu kaybetmesiyle anladığını ifade etti.

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Altın Portakal Antalya film festivali

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