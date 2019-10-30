56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan "Soluk" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, Özkan Yılmaz'ın yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Hasta, hasta bakıcısı ve komşusu arasında yaşanan hikayenin konu edildiği film, izleyicilerin beğenisini topladı.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, yönetmen Yılmaz ile oyuncular, Aslı İnandık, Uğur Polat ve Emrullah Çakay, festival çadırında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmde, ölüme giden bir adamın etrafında gelişen yaşanmış bir olayı anlattığını ifade eden Yılmaz, "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizin ölüme giden yolunu gözlemledik ve maalesef kendisini kaybettik. Hikayesini film yapmak aklımda yoktu ancak ağabeyimizin yaşadıklarını görünce bunu beyaz perdeye aktarmaya karar verdik." dedi.

Oyunculardan Uğur Polat da karakteri okuduğunda etkilendiğini söyledi. Filme iyi çalıştıklarını ve iyi konsantre olduklarını aktaran Polat, güzel bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.