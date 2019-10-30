56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan "Topal Şükran'ın Maceraları" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, Onur Ünlü'nün yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, yönetmen Ünlü, oyuncular Demet Evgar, Ayşe Melike Çerçi, Serhat Kılıç, Bora Akkaş ve Halil Babür festival çadırında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Burada konuşan filmin yönetmeni Ünlü, diyalogsuz bir film ortaya koyduklarını söyledi.

Hayatı boyunca denenmemiş projeleri yapmaya çalıştığını ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Hayat kısa, risk almadan olmuyor. Başkalarının yaptığını yapmayı ya da kendi yaptığım filmleri tekrar etmeyi sevmiyorum. Yeni şeyler deniyorum. Sinema hikaye anlatma sanatı olduğu kadar görüntü sanatıdır. 'Mecbur kalmadıkça diyalog yazmayın' derler, ben de bunun üzerine gitmek istedim. 'Sadece görüntü ile anlatılabilir mi?' diye denedim."

Bir izleyicinin "Umursamaz halinizin motivasyonunu nereden alıyorsunuz?" sorusuna ise Ünlü, pervasız bir insan olduğunu, sadece yaptığı iş ile ilgilendiğini söyledi.

Ünlü, "Oyuncuları nasıl belirliyorsunuz?" sorusuna ise "Karakteri en iyi canlandıracak oyuncuyu düşünüp, o kişiyi arıyorum. İyi oyuncularla çalışıyorum. Bu açıdan kendimi şanslı görüyorum." karşılığını verdi.

Günlük hayatında çok film seyretmediğini, etkisinde kalacak kadar sinemayla ilgilenmediğini dile getiren Ünlü, "Film yaparken de mesaj vermeye çalışmıyoruz, biz siyasi parti değiliz." dedi.

