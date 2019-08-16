HABER

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye ve dünya sinemasının yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak festival, 26 Ekim-1 Kasım'da yapılacak

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dört yıldır "Uluslararası Antalya Film Festivali" olarak düzenlenen organizasyon bu yıl "Antalya Altın Portakal Film Festivali" olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu sinema etkinliği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başkanlığını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, festival yönetmenliğini ise Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor.

Hülya Uçansu ve Reis Çelik'in de festival danışmanlığını yapacağı organizasyon, 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek.

Festivalin, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini sinemaseverlerle buluşturması hedefleniyor.

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can'dan Salda Gölü uyarısıSerbest Dalış Rekortmeni Derya Can'dan Salda Gölü uyarısı
Endonezya’nın yeni başkent adayı belli olduEndonezya’nın yeni başkent adayı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Altın Portakal Film Festivali festival

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

Facianın eşiğinden dönüldü!

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!

Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.