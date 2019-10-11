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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Festival kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'da Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak 10 film belli oldu

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum'da, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde yarışacak filmler belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festival kapsamında, Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisine 97 proje başvuru yaptı.

Ön jüri, yaptıkları değerlendirmenin ardından 10 filmi seçti.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kategorisinde; Emine Emel Balcı'nın "Buradayım, İyiyim", Ferit Karol'un "Kumbara", İnan Temelkuran'ın "95 Yazı", Kenan Kavut'un "Papaz Büyüsü", Mehmet Emin Timur'un "Cemal", Murat Düzgünoğlu'nun "Köpekle Kurt Arasında", Nazlı Eda Noyan'ın "Kız Kardeşlerin Masalı", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Ramin Matin'in "Buhar" ve Ümran Safter'in "Son Celse" projeleri yarışacak.

Filmler, 28-30 Ekim'de jüri karşısına çıkacak ve toplamda 90 bin lira ödül dağıtılacak.

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Film Forumu film festival Uzun Metraj

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