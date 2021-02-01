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  4. 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

01.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından, 1,5 saat süren müdahale ile söndürüldü.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından, 1,5 saat süren müdahale ile söndürüldü. Binlerce civcivin telef olduğu çiftlikte, itfaiye eri ağzı ile hava vererek civcivleri hayata döndürmeye çalıştı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi’nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Kara isimli vatandaşa ait 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın 1,5 saatte söndürüldü
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binlerce civciv telef oldu. Yangının sebebini bilmediklerini söyleyen çiftlik sahibi Cemil Kara, 1 gün önce 56 bin tane civciv aldıklarını söyledi.

İtfaiye eri telef olan civcivleri hayata döndürmek için dakikalarca çabaladı
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra içeride bulunan 56 bin civcivi kurtarmak için çiftliğe girdi. Ekipler, çiftlikte bulunan onlarca civcivi varil, leğen ve kovalarla dışarı çıkarttı. Binlerce civcivin ise telef olduğu belirlendi. Bir itfaiye eri ise telef olan civcivleri hayata döndürebilmek için dakikalarca ağzı ile hava verdi.

Telef olan hayvan sayısı inceleme sonrasında belli olacak
Yanan çiftlik havadan görüntülenirken, itfaiye erleri çiftlikteki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak. Telef olan hayvan sayısının ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği belirtildi.

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