HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 56 saatlik kısıtlama öncesi Düzce caddelerinde yoğunluk

56 saatlik kısıtlama öncesi Düzce caddelerinde yoğunluk

18.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Düzce’de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin en yoğun cadde ve sokaklarında denetim gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle her hafta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Düzce’de cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk polis ekiplerini harekete geçirdi. Korona virüs ile mücadele tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce’nin yaya yoğunluğu bulunan cadde ve sokaklarında denetim ve uygulama yaptı. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak’ta yaya olarak denetim yapan ekipler, ara sokaklara da girerek özellikle çay ocaklarının bulunduğu bölgelerde uygulama yaptılar.
Uygulama esnasında PTT Merkez şubesi önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafeye uymaları hususunda polis ekipleri tarafından uyarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Karantinayı ihlal edip, İstanbul'dan Zonguldak'a geldi! Kimliği şaşkına çevirdiKarantinayı ihlal edip, İstanbul'dan Zonguldak'a geldi! Kimliği şaşkına çevirdi
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?

Binlerce bekçi alımı yapılacak!

Uzman erbaş başvuru formu 2021... Uzman erbaş başvuru şartları nedir? Jandarma uzman erbaş alımı ne zzaman?

Uzman erbaş başvuruları başladı!

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı 2021... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman olacak?

Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?

Köylü- çiftçi yapılandırma 2020 başvurusu... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırılıyor mu?

Çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi!

Eski emniyet müdürlerine ceza yağdı

Kritik davada cezalar belli oldu

Polisten kaçarken attığı montun cebinden uyuşturucu çıktı

Polisten kaçarken attığı montun cebinden uyuşturucu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.