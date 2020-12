56 saatlik kısıtlamadan saatler öncesinde caddeler insanlarla doldu

Vaka sayısının her geçen arttığı Gaziantep’te hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde caddeler insanlarla doldu taştı.

Gaziantep’te hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle her hafta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep’te cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk korkuttu. Denetimlere aralık vermeyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin en yoğun cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

“Mecburiyetten çıkıyoruz”

Yasak öncesi alışveriş yapmak için dışarıya çıktıklarını belirten vatandaşlar, “Mecburiyetten çıkıyoruz. Yasak öncesi alışveriş yapmamız gerekiyor. Yoksa dışarı çıkmıyoruz. Ancak bazı vatandaşlar keyfi dışarı çıkıyor. Yasaklar yeterli gelmiyor. Yasaklara uyulmadığı için virüs her geçen gün artışa geçiyor” diye konuştular.