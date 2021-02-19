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  4. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla Diyarbakır’da denetimler başladı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla Diyarbakır’da denetimler başladı

19.02.2021 23:16 | Son Güncelleme:
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da da saat 21.00 itibarıyla başladı.Diyarbakır ana ve ara caddeleri ile sokakların boş olduğu görülürken, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da da saat 21.00 itibarıyla başladı.
Diyarbakır ana ve ara caddeleri ile sokakların boş olduğu görülürken, kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olanların ise evraklarını inceledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Genelge kapsamında vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde Cumartesi ve Pazar günleri ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

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