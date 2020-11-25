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  4. 56 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan şahsa 21 yıl hapis cezası

56 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan şahsa 21 yıl hapis cezası

25.11.2020 12:53 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 56 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.21 Ekim’de Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda R.S., iddiaya göre, 56 yaşındaki A.U.’ya cinsel saldırıda bulundu.

Kayseri’de 56 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
21 Ekim’de Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda R.S., iddiaya göre, 56 yaşındaki A.U.’ya cinsel saldırıda bulundu. Saldırı sırasında yaralanan A.U.’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan R.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, R.S. SEGBİS sistemi hazır edilirken, sanık ve müşteki avukatları da duruşmada hazır bulundu. R.S., mahkemede son sözünün sorulması üzerine, "Ben ekmeğinin peşinde olan garip vatandaşım. Suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda R.S.’ye ’cinsel saldırı’ suçundan 21 yıl, ’kasten yaralama’ suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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