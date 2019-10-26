56 yıllık Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejle başladı

Hava sıcaklığının 29 dereceyi gösterdiği kentte, korteje sinemanın gözde isimleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, klasik araca bu akşam onur ödülü alacak Selma Güneri ve Yusuf Sezgin ile binerek, vatandaşları selamladı. Kortejde Füsun Demirel, Şahnaz Çakıralp, Ayten Ustaoğlu, Defne Yalnız, Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Saba Tümer, Hatice Aslan, Cemal Hünal, Burak Hakkı gibi isimler yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri boyunca çok sayıda vatandaş sıralanarak, sanatçıları görmeye çalıştı. Kortej, trafiğe kapatılan 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.

BAŞKAN BÖCEK: FESTİVAL ÖZÜNE DÖNDÜ

Kortejde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın, festivalin özüne kavuştuğunu, Antalyalıların da özlemini giderdiğini söyledi. Böcek, "Güzel insanlarla beraberiz. Bundan sonra festivalimiz gelişerek, büyüyecek" dedi.

SELMA GÜNERİ 50 YIL SONRA YİNE ANTALYA'DAN ÖDÜL ALACAK

Yeşilçam'ın ünlü ismi Selma Güneri de "Özümüze döndük. Türk sineması geri geldi. Bu akşam onur ödülü alacağım. 15 yaşında ilk ödülümü buradan almıştım, 50 yıl sonra bir ödül daha yine Antalya'dan alacağım" diye konuştu.

Yusuf Sezgin ise ulusal yarışmanın tekrar başlaması dolayısıyla Antalya halkına ve Başkan Böcek'e teşekkür etti. Burcu Esmersoy, daha önce çalışmak için geldiği festivale bu sefer keyif almak için geldiğini söyleyerek, "Antalyalılar açılışa davetliymiş, bundan dolayı çok sevindim" dedi.

DENİZ AKKAYA: ALTIN PORTAKAL BİR MARKA

Saba Tümer de organizasyona bayıldığını kaydetti. Tümer, "Her şey çok güzel görünüyor. Davet edildiğimiz sürece her zaman festivale katılmak isteriz" diye konuştu. Deniz Akkaya ise festival dolayısıyla uzun süredir görmediği arkadaşlarını Antalya'da gördüğünü aktardı. Akkaya, "Altın Portakal çok değerli bir markamız. Bütün halk burada, halk yüreklerine oturttukları sanatçıları görmek için adeta çabalıyor. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

AÇILIŞ CNN TÜRK'TE CANLI

Festival bu akşam düzenlenecek açılış töreniyle devam edecek. 10 bin kişilik spor salonundaki tören, CNNTürk ekranlarından canlı izlenebilecek. Bir hafta sürecek Türkiye'nin en eski film festivali, 1 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

