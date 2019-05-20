Manisa’da ilim adamı Şeyh İsa’nın Akhisar’a dönüşünün kutlanması ile başlayan 560. Çağlak Festivali başladı. Festival kapsamında Şeyh İsa için adı verilen camide anma programı düzenlendi.

560. Çağlak Festivali düzenlenen etkinliklerle başladı. Akhisar Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından kortej yürüyüşü düzenlendi. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, belediye başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar, Akhisar Belediyesi Bandosu eşliğinde Şeyhisa Mahallesi’ndeki Şeyh İsa Camii’ne geldi. Buradaki anma töreninde konuşan Şeyh İsa Mahallesi Muhtarı Zarif Süzgün, 560 yıllık geleneğin bozulmadan devam etmesinin önemine vurgu yaparak, geleneği sürdüren Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, “Bu yıl 560’ıncısını kutladığımız Türkiye’nin en köklü ikinci festivali olan Çağlak Festivali’ni hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akhisar’a özgü geleneksel bir bahar bayramı olan Çağlak Festivali’ni her yılın Mayıs ayında kutlamaktayız. 15’inci yüzyılda yaşamış olan ilim adamı Akhisarlı Şeyh İsa, bu festivalin doğuşuna vesile olan önemli bir isimdir. İlk eğitimini babasından alan Şeyh İsa, Bursa medresesinde ilmini tamamlayıp 1470’de Akhisar’a döndü. Şeyh İsa daha sonra Kayseri’ye giderek bir müddet orada Şeyh Kasım’dan ilim eğitimi aldı ve 1476 yılında Simav, Gölcük, Demirci, Gördes, Kayacık, Dağdere, Hasköy üzerinden Akhisar’a dönmüştür. Şeyh İsa’nın Akhisar’a dönüşü bayram sevinci gibi karşılanmıştır. Çağlak Deresi denilen yerde yaklaşık iki hafta süren bir karşılama töreni yapılmıştır. Şeyh İsa’nın Akhisar’a dönüş sevinci Çağlak Festivali adı altında günümüze kadar kutlanagelmiştir. Bu noktada Akhisar halkının ilime verdiği önemi yüzyıllardır devam ettirdiğini görüyoruz. Yazı ve harflerdeki matematiksel değerlerin verdiği mesajların okunduğu Cifir ilminde zirve kabul edilen Şeyh İsa, iyi bir sosyolog ve psikolog olarak bilinmektedir. Toplumsal sorunları ve çözüm yolları konularında da araştırma yapan Şeyh İsa, döneminin tanınan ilim insanları arasındaki yerini almıştır. Aynı zamanda sanata dair önemli açıklamaları bulunan Akhisarlı Şeyh İsa, Menakıbnamesi’nde sanata verdiği değeri şu sözlerle anlatıyor: ’Benim evlatlarım ilim tahsil ederken sanat öğrensinler. Hiç sanatsız olmasınlar. Sanatı olmayanların dünyada zillet çekmeleri eksik değildir. Sanatsızlık kişiyi namerde muhtaç eyler ve özgür iken kul eyler.’ Akhisarımızda bir cami ve bir mahallede adını yaşattığımız Şeyh İsa, şehrimizin önemli isimlerinden biri olarak gelecek nesillere aktarılmaya devam edecektir. Bu vesileyle Şeyh İsa’yı bir kez daha anıyor ve bu yıl 560’ıncısını kutladığımız Çağlak Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in konuşmasının ardından Şeyh İsa’yı anma töreni son buldu.

