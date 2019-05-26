HABER

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

Sahnelerin sevilen ismi ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen 560.

Sahnelerin sevilen ismi ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen 560. Çağlak Festivali’nin son gününde Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Akhisar Gölet alanında gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı Seninle Her Yere isimli son albümünden ve Canözüm isimli çıkış şarkısı ile diğer şarkılarını seslendirdi. Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek başladığı konserde, pop, arabesk ve sanat müziği eserlerini kendi yorumuyla seslendirdi. Bir saat kadar sahnede kalan sanatçının konserinde engelli vatandaşlar da kendileri için ayrılan sahnenin ön tarafından sevdikleri sanatçıyı izleme imkanı buldu. Konser boyunca şarkılara eşlik ederek bol bol video çeken izleyiciler, Gökhan Tepe şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

Sahnede evlilik teklifi sürprizi
Akhisarlı Cengiz İlerigelen isimli genç, sahneye çıkarak kız arkadaşı Kübra Dinler’e binlerce kişi ve ünlü sanatçının önünde evlenme teklif etti. Mutluluktan ağlayan genç kız erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiğinde büyük bir alkış koptu. Çift, "Bu anı ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. O anı hissetmek çok güzel ve özel bir duyguydu" dedi.
Konser sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Çok keyifli bir festival geçirdik, hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnanın bu daha başlangıç, çok daha güzel festivallerimiz olacak ileriki yıllarda. Ayrıca Gökhan Bey’e de bu muhteşem performansı için ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek günün anısına sanatçıya çiçek ve Akhisarspor forması takdim etti.

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı

560. Çağlak Festivali finalinde Gökhan Tepe rüzgarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.