HABER

565 gram doğan Şenay bebek yaşama tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Aydın'da 5 aylıkken 565 gram olarak dünyaya gelen bebek, 40 günlük tedavinin sonunda bin 500 grama ulaştı - Uzm. Dr. Suzan Şahin: - "Bu küçük bir kahraman. Gerçekten bizim için de mucize gibi bir şey"

Aydın'da 5 aylıkken 565 gram olarak dünyaya gelen bebek, tedaviyle 40'ıncı gününde bin 500 grama ulaşarak hayata tutundu.

Aydın'da ilk çocuğuna hamile kalan Gökçen Pektaş, sağlık sorunları nedeniyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hamileliğinin 5'inci ayında doğum yapan Pektaş'ın 565 gram ağırlığında bir kızı oldu.

Ailesinin Şenay ismini verdiği bebeğin hayata tutunabilmesi için tedavi süreci başladı.

Sağlık ekibi ve hastane personelinin kilo alarak yaşama bağlanması için çaba gösterdiği Şenay bebek, 40'ıncı gününde bin 500 grama ulaştı.

Bebeğin zorlu mücadeleyi atlatması nedeniyle hastanede kutlama yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, bebeğin sağlığının günden güne iyiye gitmesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, fedakar çalışmalarından dolayı hastane personelini tebrik etti.

Bebeğin tedavisinin yeni doğan yoğun bakım servisinde sürdüğünü aktaran Uzman Doktor Suzan Şahin de zorlu süreci başarıyla geçiren bebeği "kahraman bebek" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

Bebeğin 565 gram doğmasına rağmen doğum sonrasında 400 grama kadar gerilediğine dikkat çeken Şahin, şu bilgileri verdi:

"Prematüre bebeğimiz, aşırı düşük doğum ağırlıklı. Çok büyük sorunları yavaş yavaş, zaman içinde aşabildi. Şu an ünitemizde izlemeye devam ediyoruz. Normal bebekler, anne karnındaki gelişimleri iyi olması durumunda 2 bin 500 gramın üzerinde doğar. Bin 500 gramın altındaki çocuklara 'çok düşük doğum ağırlıklı bebek', bin gramın altındakilere ise 'aşırı düşük doğum ağırlıklı bebek' diyoruz. Bu bebeğimiz gibi bebekler çoğunlukla kaybediliyor. Yaşayanlarda da ciddi sorunlar görülüyor. Bizim bebeğimiz 565 gram olarak doğdu. O anlamda sınırda bir bebekti. Bu küçük bir kahraman. Gerçekten bizim için de mucize gibi bir şey.

Ekip olarak bebeklerimizi kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. O anlamda bebek iyi olunca hep beraber seviniyoruz. Kötüleşince çok ciddi anlamda üzüntü yaşıyoruz. Bebeğin iyileşmesi, sağlık durumunun iyiye gidiyor olması ailesiyle birlikte bizi de çok mutlu etti."

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
'Sık yıkama, saç dökülmesini artırabilir''Sık yıkama, saç dökülmesini artırabilir'
Doktorların yapmaktan korktuğu ameliyatDoktorların yapmaktan korktuğu ameliyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk hastane prematüre

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

İlginizi Çekebilir

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doktorların yapmaktan korktuğu ameliyat

Doktorların yapmaktan korktuğu ameliyat

Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor

Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Aşırı uyuma nedenleri nelerdir? Aşırı uyuma nasıl önlenir? Aşırı uyuma zararlı mı?

Aşırı uyuma nedenleri nelerdir? Aşırı uyuma nasıl önlenir? Aşırı uyuma zararlı mı?

Ağız kokusu neden oluşur? Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu ilacı var mı? Ağız kokusu giderme yöntemleri neler?

Ağız kokusu neden oluşur? Ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız kokusu ilacı var mı? Ağız kokusu giderme yöntemleri neler?

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.