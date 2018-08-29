565 gram doğan Şenay bebek yaşama tutundu

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, bebeğin sağlığının günden güne iyiye gitmesinin çok sevindirici olduğunu belirterek, fedakar çalışmalarından dolayı hastane personelini tebrik etti.

Bebeğin 565 gram doğmasına rağmen doğum sonrasında 400 grama kadar gerilediğine dikkat çeken Şahin, şu bilgileri verdi:

"Prematüre bebeğimiz, aşırı düşük doğum ağırlıklı. Çok büyük sorunları yavaş yavaş, zaman içinde aşabildi. Şu an ünitemizde izlemeye devam ediyoruz. Normal bebekler, anne karnındaki gelişimleri iyi olması durumunda 2 bin 500 gramın üzerinde doğar. Bin 500 gramın altındaki çocuklara 'çok düşük doğum ağırlıklı bebek', bin gramın altındakilere ise 'aşırı düşük doğum ağırlıklı bebek' diyoruz. Bu bebeğimiz gibi bebekler çoğunlukla kaybediliyor. Yaşayanlarda da ciddi sorunlar görülüyor. Bizim bebeğimiz 565 gram olarak doğdu. O anlamda sınırda bir bebekti. Bu küçük bir kahraman. Gerçekten bizim için de mucize gibi bir şey.

Ekip olarak bebeklerimizi kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. O anlamda bebek iyi olunca hep beraber seviniyoruz. Kötüleşince çok ciddi anlamda üzüntü yaşıyoruz. Bebeğin iyileşmesi, sağlık durumunun iyiye gidiyor olması ailesiyle birlikte bizi de çok mutlu etti."

