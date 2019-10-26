56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı (2)

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ilk kez 10 bin kişilik spor salonunda açılışı gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türk sinemasının 'Sultan' unvanlı sanatçısı Türkan Şoray ile Yusuf Sezgin, Salih Güney, Ahmet Mekin, Selma Güneri, Oktay Kaynarca ve çok sayıda dizi ve film oyuncusu kırmızı halıdan geçerek törenin yapılacağı alana geldi. Birbirinden şık giyinen sanatçılar, kırmızı halıda göz doldurdu.

BAKAN ERSOY'DAN NİCE 50'LİLİ YILLAR DİLEĞİ

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin hem Antalya hem de Türkiye sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Festivali daha nice 50'li yıllara taşımanın gayreti içinde olduklarını da ifade eden Ersoy, "Bu yıl 56'ncısı düzenleniyor, inşallah nice 50'li yıllara nasip olsun istiyoruz. Hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz" dedi.