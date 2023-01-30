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57/1-f Trafik cezası nedir? 57/1-f trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

27.01.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya nüfusunun artması ile birlikte araba sayılarında da artış gözlemlenmektedir. Araba sayılarındaki bu artış trafikte kaza oranlarını da beraberinde getirmiştir. Bu kaza oranlarını da en aza indirmek için trafik cezaları konulmuştur. Trafik için önemli cezalardan biri de 57/1- f maddesinde yer almaktadır.

57/1-f Trafik cezası nedir? 57/1-f trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kazaları ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. Ülkedeki nüfusun artmasıyla birlikte kullanılan araç sayıları da artmaktadır. Trafik kazalarına yol olan en önemli neden ise ihmalkar davranan araç sahipleridir. Trafik kazalarını en aza indirmek için trafik cezaları konulmuştur. Trafik cezalar sayesinde de kazaların en aza inmesi ve kaza olmaması mümkün hale gelmiştir. Bu trafik cezalarından biri de 57/1-f ceza maddesidir.

57/1-f Trafik Cezası Nedir?

Trafik kazalarını en aza indirmek için çeşitli ceza maddeleri konulmuştur. Trafik kazalarının en aza indirmek için konulan en önemli ceza maddelerinden birisi de 57/1-f maddesidir. 57/1-f maddesi içeriğini incelersek:

  • Kavşaklarda sebepsiz yere durmak,
  • Kavşaklarda yavaşlamak,
  • Kavşakta arabadan inmek yasaktır.

57/1-f Trafik Cezası Maddesi İhlalin Konusu

Araçların sayılarının artmasıyla birlikte trafikte kaza oranları da artmaktadır. Artan trafik kazaları ile birlikte trafik ceza maddeleri de işleme konulmuştur. Trafik ceza maddelerinden en önemlilerinden biri de 57/1-f maddesidir. 57/1-f maddesi ise kişinin araç kullanımında kavşaklarda durması, yavaşlaması ve yolda aracından aşağıya inmesidir. Bu kuralların ihlali durumunda ise kişinin ceza maddesinde yer alan para cezasını alır. Bu ceza maddesi gereğince ise belirtilen süre zarfında kişinin para cezasını ödemesi gerekmektedir.

57/1-f Trafik Cezası Kimlere Uygulanır?

Trafikte kaza oranlarını en aza indirmek için kazaya yol olan nedenlere göre ceza maddeleri uygulanmaktadır. Bu ceza maddeleri kazaya neden olan davranışlara göre şekillenir. Trafikte kaza oranlarını düşürmek için konulan ceza maddelerinden biride 57/1-f ceza maddesidir. 57/1-f ceza maddesi uygulanan kişilerin gösterdiği davranışlar ise:

  • Araç sürücüsünün aracını kavşakta bir neden belirtmeksizin durdurmasıdır.
  • Araç sürücüsünün aracını kavşakta yavaşlatması.
  • Araç sürücüsünün kavşakta bir neden belirtmeksizin aracından inmesi ve trafiği zor durumda bırakması.

57/1-f Trafik Cezası Tutarı

Araç sürücülerinin 57/1-f trafik cezası maddesi gereğince trafik kurallarına uyulmaması durumunda 1 ocak 2020 tarihinden itibaren trafik kanunu gereği 132 tl para cezası uygulanmaktadır. 57/1-f trafik cezası tebliğinden itibaren ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim ile 81 tl ödenmektedir.

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trafik ceza sorgulama

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